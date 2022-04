"Noc konfesjonałów" po raz dwunasty [WIDEO, ZDJĘCIA]

Inicjatywa rozpoczęta w 2010 r. w Szczecinie jest praktykowana w całej Polsce i w kilku kościołach zagranicą.

Akcja jest adresowana do tych wiernych, którzy z różnych powodów nie mogą przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania w standardowych godzinach pracy konfesjonałów. Szczecinianie licznie ustawiają się w kolejce do konfesjonałów m.in. w Bazylice Archikatedralnej św. Jakuba Apostoła.- Wszystko dzieje się tak szybko, że to jest moment, w którym udało się wreszcie znaleźć chwilę na to, żeby udać się do spowiedzi. - Dzisiaj poczułam taką potrzebę, jest taka podniosła atmosfera; stwierdziłam, że chcę przystąpić akurat dzisiaj do spowiedzi. - To dobra inicjatywa, ludzie są teraz zagubieni, ale kto chce znaleźć czas i porozmawiać z Bogiem, z Jezusem ukrzyżowanym, to powinien się znaleźć właśnie teraz, w tym czasie - mówili.Konfesjonały w Bazylice i kościele św. Jana Bosko będą otwarte do godz. 6. Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny oraz Kościół św. Stanisława Kostki będą przyjmowały wiernych do północy.