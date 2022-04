Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

W piątek wieczorem, na szczecińskim osiedlu Książąt Pomorskich, kilkaset mieszkańców uczestniczyło w drodze krzyżowej.

To już dwudziestoczteroletnia tradycja. Droga krzyżowa rozpoczęła się o godz. 21:00. W zadumie i skupieniu, wierni przeszli ulicami osiedla i modlili się, przy czternastu stacjach, rozważając tajemnicę Męki Pańskiej.



- Przede wszystkim jest to jedno z najważniejszych świąt dla Chrześcijan. Każdy, kto poważnie traktuje swoją religię, powinien być na drodze krzyżowej - To sprawa duchowa i bardzo wielkie wydarzenie. - Na drodze krzyżowej modlimy się również o pokój na Ukrainie - mówili uczestnicy wydarzenia.



To była najliczniejsza wielkopiątkowa droga krzyżowa w Szczecinie.