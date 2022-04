Wielka sobota, w kościołach trwa święcenie pokarmów

Wielka Sobota to dzień, kiedy Jezus spoczywa w grobie. W kościołach trwa święcenie pokarmów na wielkanocny stół.

Wieczorem po zachodzie słońca rozpocznie się najważniejsza część Triduum - Wigilia Paschalna. Na początku odbędzie się liturgia światła i poświęcenie ognia. Paschał wniesiony do kościoła symbolizuje Jezusa Chrystusa. Potem w długiej liturgii słowa wierni usłyszą czytania, które obrazują całą historię zbawienia.Obchody Wigilii Paschalnej rozpoczynają się po zachodzie słońca - mówi ks. Grzegorz Adamski.- Liturgia Wigilii Paschalnej jest najważniejszą celebracją w całym roku liturgicznym, wszystkie jej obrzędu powinny się odbywać nocą - mówi ks. Adamski.Główne obrzędy wymienia ks. Marcin Szczodry.- Najpierw jest to Liturgia Światła, podczas której poświęca się nowy ogień, później bardzo obfita i bogata Liturgia Słowa, liturgia chrzcielna. W tę świętą noc do chrztu, bierzmowania, pierwszej komunii świętej przystępują katechumeni Ci, którzy przygotowywali się do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej - mówi ks. Szczodry.Liturgia Wigilii Paschalnej w szczecińskiej katedrze rozpocznie się o godzinie 21.