Jadłodzielnia zachęca do nie marnowania żywności

Nie marnujmy żywności - podzielmy się - apeluje Stowarzyszenie Jadłodzielnia Szczecin.

Nie czekajmy do wtorku, nie każdy może przygotować świąteczne potrawy - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" prezes Stowarzyszenia Elżbieta Abramowicz.- Jeżeli dostrzeżemy już w niedzielę, że czegoś jest za dużo i moglibyśmy oddać, możemy to zrobić - stoją szafki jadłodzielnicze, więc bardzo zachęcamy do opakowania estetycznego i opisania co to za produkt, kiedy był przygotowany, np. ze jest to sernik z dnia 15 kwietnia - mówi Abramowicz.Szafki są otwarte całą dobę i są ogólnodostępne, na terenie Szczecina jest ich 8 - m.in. przy Wielkopolskiej 32, przy przystanku busów na ul. Św. Ducha, przy rynku Pogodno, Nad Odrą 18 a na prawobrzeżu przy targowisku Zdroje.Pełna lista jest na stronie jadlodzielniaszczecin.pl.