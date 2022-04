Caritas przygotował Święconkę Jakubową

Caritas przygotował tradycyjną pomoc dla najbardziej potrzebujących. W szczecińskiej katedrze otrzymają oni Święconkę Jakubową.

Ks. Maciej Szmuc, dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej przyznaje, że pomoc dla bezdomnych i potrzebujących trafi w tradycyjnych koszykach.- Przygotowuje je przez dłuższy czas, jest to rękodzieło, wykonane przez jednego z mieszkańców, napełnione potrawami, które są tradycyjnie w święconce, a których ludzie bezdomni lub potrzebujący nie potrafiliby sobie sami zgromadzić i oczywiście jest jeszcze paczka, która pomoże godnie przeżyć czas świąteczny, są to różnego rodzaju artykuły żywnościowe, coś na osłodzenie życia - mówi ks. Szmuc.Początek o godzinie 10.Święcenie pokarmów na stół wielkanocny w szczecińskiej katedrze odbywa się co pół godziny, od godz. 10.30 do 15.00.