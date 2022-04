Najubożsi otrzymali koszyczki przygotowane przez Caritas [WIDEO, ZDJĘCIA]

W szczecińskiej katedrze najubożsi otrzymali koszyczki ze święconką przygotowane przez Caritas.

Wsparcie dla potrzebujących to łącznie 150 koszyczków oraz paczki żywnościowe, które odbierano przy wejściu do świątyni.To już tradycja, że w sobotnie poświęcenie pokarmów rozpoczyna się od spotkania z najuboższymi.- To Zmartwychwstanie, dlatego są takie ważne te święta - mówi parafianka. - W tym roku w koszyczku znajdują się tradycyjne elementy: jajka, sól, baranek - mówi ks. Maciej Szmuc, dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. - Ważne jest to, żeby włączyć się w ten piękny zwyczaj, żeby osoby, które z różnych względów czują się wykluczone, mogły jak każdy z nas w Wielką Sobotę z koszyczkiem stanąć wśród wiernych i w ten sposób przezywać przygotowanie do Wielkanocy. - Cieszę się, że mogę uczestniczyć, jestem człowiekiem wierzącym - mówi parafianin.Święcenie pokarmów na stół wielkanocny, w szczecińskiej katedrze, rozpoczęło się o godzinie 10 i potrwa do godziny 15.