Świąteczne paczki wypełnione żywnością trafiają do mieszkańców Kołobrzegu.

320 wielkanocnych paczek przygotowała fundacja Wolne Miejsce. Wolontariusze od miesiąca zbierali produkty, dzięki którym mogli obdarować nie tylko osoby samotne, ale także uchodźców z Ukrainy. Kamil Barwinek, koordynator akcji mówi, że w paczkach znalazły się tradycyjne świąteczne potrawy, ale nie tylko.- Są to tradycyjne paczki, w których znajduje się żurek, biała kiełbasa, sałatka jarzynowa, jajko wielkanocne, pasztet, przetwory rybne, ciasto, owoce i życzenia świąteczne - mówi Barwinek.Grupa 30 wolontariuszy wyruszyła już pod wskazane adresy, by dostarczyć dary potrzebującym. To ostatnia edycja świątecznej akcji w formie dostawy do domu. Wolontariusze zapowiadają, że po przerwie spowodowanej pandemią powrócą do tradycji świątecznych spotkań w hali Milenium.