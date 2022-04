Groby Pańskie w szczecińskich kościołach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wierni zgromadzili się w wielką sobotę w świątyniach nie tylko po to, aby święcić pokarmy. Ten dzień to również czas refleksji i modlitwy przy figurze Jezusa Chrystusa złożonego w grobie.

Groby Pańskie znajdują się we wszystkich szczecińskich kościołach. W wielu miejscach przy Zbawicielu znalazły się kwiaty, różnobarwne tkaniny oraz świece.W parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie przy Grobie Pańskim pojawiła się także flaga Ukrainy.- Nie mam nic przeciwko temu wątkowi. Jesteśmy przeciwni wojnie na Ukrainie. - Myślę, że ta dekoracja jest ciekawa. Jest do przemyślenia, do modlitwy za Ukrainę. - To jest czas wojny, czas niepokojów, ale: Chrystus zmartwychwstał! - mówili odwiedzający kościół szczecinianie.Jak mówi proboszcz, ks. Zdzisław Brzozowski flaga przypomina o panującej na Ukrainie wojnie i zachęca do modlitwy o pokój dla naszych wschodnich braci.- Od dawna chodziło mi po głowie, że koniecznie musimy podkreślić temat wojny na Ukrainie. Stąd też zainstalowana jest tam flaga ukraińska; nie tak zwyczajnie rozwieszona, ale udrapowana, umęczona... Dlatego, że ten naród jest umęczony. Chrystus jest dzisiaj krzyżowany w matkach uciekających z dziećmi na rękach, młodzieńcach, którzy są zabijani nie widząc swojej przyszłości, w dzieciach... To jest dramat XXI wieku i nie możemy obok tego przejść obojętnie - powiedział ks. Brzozowski.Polscy wierni od początku agresji rosyjskiej modlą się za pokój na Ukrainie.Tradycja tworzenia Grobów Pańskich przywędrowała do Polski z Palestyny, a włączono ją w obchody Wielkiej Nocy w XVI wieku.