Paczki "od zajączka" dla ukraińskich dzieci. Dziś, jutro i w poniedziałek [ZDJĘCIA]

Jedyny punkt otwarty przez całe święta dla Ukraińców wydaje paczki dla dzieci "od zajączka".

Uchodźcy ciągle mogą przyjść po jedzenie, ale także każdy może przynieść do magazynu wszystko to co może się przydać.- Święta, wiemy: "zajączek" dla naszych najmłodszych ludzi z Ukrainy, którzy - jeżeli przyjdą do naszego punktu w sobotę, niedzielę i w poniedziałek - będą przywitani małym "zajączkiem", czyli reklamóweczką, w której mamy łakocie i słodycze - zaprasza Piotr Nowak z punktu informacyjnego przy Łokietka, w którym wydawane jest jedzenie, ale też odzież czy środki chemiczne.Jest też apel.- Jesteśmy jedynym punktem, który przez okres świąteczny będzie otwarty. Pamiętajmy o Ukraińcach, którzy zostawili rodziny. Podzielmy się naszym serduchem przynosząc przeróżne dary: jedzenie, makarony, kasze..., wszystko długoterminowe - dodaje Piotr Nowak.Punkt przy ul. Łokietka 10 jest czynny codziennie w godz. 9-21.