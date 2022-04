Przepis na sukces, czyli potrawy z Koła Gospodyń Wiejskich na Wielkanoc [ZDJĘCIA]

Barszcz i kiełbasa biała, szynki, karkówki, sałatki różnego rodzaju. Mazurki, serniki, a przede wszystkim: baba wielkanocna - te potrawy zagoszczą na świątecznym stole. Wielu z nas jeszcze przygotowuje dania na jutrzejsze śniadanie Wielkanocne.

Co zrobić, aby przygotowane przez nas jedzenie było smaczne?- Ze zbóż własnych robimy barszcz, żur na rozczyn, mąka żytnia, dodajemy trochę chleba... To musi trochę postać, zalewamy przegotowaną wodą i wtedy jest żurek. Sałatka: robimy ze swoich warzyw, są bez nawozów. Ze świń robimy swoją kiełbaskę. Wiele osób kupuje mięso, sami robią - zaznacza Ewa Głowacka z Koła Gospodyń Wiejskich w Mierzynie.W czym tkwi sekret udanej, wilgotnej i puszystej babki?! - W cieście! - dodaje gospodyni.- Jeżeli drożdżowa, to na pewno dobre wyrobienie ciasta. I odpowiednia ilość jajek. Ale przede wszystkim trzeba dobrze "wypracować" to ciasto - dodaje.Wielkanoc to najważniejsze święto w kalendarzu liturgicznym dla chrześcijan. Obchodzone jest na pamiątkę męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.