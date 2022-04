W Stargardzie i gminach powiatu znalazło schronienie kilka tysięcy uchodźców

Trwa zbiórka darów dla Ukrainy. Potrzebne są zwłaszcza środki medyczne. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin/Archiwum]

Ponad 4 tys. uciekinierów wojennych z Ukrainy znalazło schronienie w Stargardzie i gminach powiatu.

To przybliżone szacunki, bo nie wiadomo dokładnie, ile osób przebywa w prywatnych domach i mieszkaniach. Akcję pomocy uchodźcom koordynuje Związek Ukraińców razem z samorządami miasta i powiatu. Miejscem pierwszego kontaktu pozostaje wydział zarządzania kryzysowego Urzędu Miasta.



Cerkiew przy ul. Młyńskiej pełni nieformalną rolę centrum informacyjnego. Ks. Rusłan Marciszak, proboszcz greckokatolickiej parafii przyznaje, że do Stargardu coraz częściej kierowane są ukraińskie rodziny z innych polskich miast.



Szybko wypełnił się też przeznaczony dla uchodźców nowy hostel przy ul. Bogusława, jednak do miasta przybywają kolejne grupy uciekinierów, lokowanych czasowo w szkolnych salach gimnastycznych.



Od piątku zasiedlone jest również pierwsze piętro w budynku PCK przy Limanowskiego, gdzie przyjęto 20 uchodźców. Miasto przygotowuje kolejne lokale m.in. w budynku na osiedlu Lotnisko, gdzie docelowo schronienie znajdzie 15 osób.