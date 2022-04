"Świętujemy to, co stanowi fundament naszej wiary" [WIDEO, ZDJĘCIA]

To najważniejsza część Triduum Paschalnego. Brak pandemicznych obostrzeń spowodował, że szczecińscy wierni zgromadzili się tłumnie w Bazylice Archikatedralnej św. Jakuba Apostoła.

Podczas uroczystości odbyło się poświecenie ognia oraz wniesienie paschału - symbolu Chrystusa. Wierni podczas obrzędów wysłuchają także serii czytań opowiadających o historii zbawienia.- To jest najpiękniejsza uroczystość. Dlatego przyszedłem przed czasem, żeby sobie miejsce znaleźć i wytrwać, bo potrwa to kilka godzin. - Świętujemy zmartwychwstanie Jezusa i jest to dla nas najważniejsze - mówili szczecinianie.- Czuwanie Wigilii Paschalnej jest nie tylko najważniejszą liturgią Triduum Paschalnego, ale też całego roku. Od samego początku, od starożytnego chrześcijaństwa chrześcijanie do tej liturgii przywiązywali największą wagę, ponieważ tu świętujemy to, co stanowi fundament naszej wiary - podkreślił ksiądz Krzysztof Łuszczek.Liturgia Wigilii Paschalnej w szczecińskiej katedrze rozpoczęła się o 21. Na zakończenie zgromadzeni przejdą w procesji rezurekcyjnej.