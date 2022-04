Polsko-Ukraińska Wielkanoc. Na stołach mieszanka kultur i smaków [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Mierzynie, wraz z kobietami które uciekły przed wojną na Ukrainie przygotowały wspólnie Polsko - Ukraińskie potrawy, które zagoszczą na wielkanocnych stołach.

W Mierzynie pod Szczecinem jest już ponad 300 uchodźców zza wschodniej granicy. Wspólne gotowanie pozwoliło poznać dania kuchni ukraińskiej, które wspólnie spożyją podczas wielkanocnego śniadania - podkreśla Ewa Głowcka, szefowa Koła Gospodyń Wiejskich w Mierzynie.



- Panie, które u mnie goszczą upiekły piękne, wielkanocne baby, pielmienie, pierogi, babeczki. A my pokazaliśmy jak się u nas piecze chleb, jakie my mamy wyroby, wymieniłyśmy się przepisami.- wyjaśnia Głowacka.



Najważniejszą potrawą na wielkanocnym stole podczas świąt na Ukrainie jest paska - dodaje Lessia, która przyjechała do Mierzyna ze Lwowa.



- Jest z rodzynkami i jajkiem. Przygotowaliśmy też pierogi, ziemianki z gaszą gryczaną, ciasteczka.



Wielkanoc to najważniejsze święto w kalendarzu liturgicznym dla chrześcijan. Obchodzone jest na pamiątkę męki, śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.