"Nie jest to zwykła msza, warto to zobaczyć" - rezurekcja w Sanktuarium w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Katolicy rozpoczynają obchody Świąt Wielkanocnych mszą rezurekcyjną odprawianą w niedzielę o świcie. Nabożeństwo ogłasza zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Sakrament wynoszony jest z Grobu Pańskiego i obnoszony wokół kościoła. Biją dzwony, a wierni śpiewają pieśni wielkanocne. Szczecinianie zgromadzili się tłumnie o 6 rano w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa.



- Kocham Pana Jezusa i chcę świętować jego zmartwychwstanie; Chrystus zmartwychwstał, cieszymy się bardzo z tego i dlatego całą rodziną przychodzimy do kościoła, jest to dla nas ważna tradycja; Nie jest to zwykła msza, warto to zobaczyć, szczególnie wziąć udział w procesji. Warto to zobaczyć – mówili wierni.



To mocno zakorzeniona polska tradycja - Mówi ks. Grzegorz Adamski.



- Rezurekcja to uroczyste ogłoszenie triumfu zmartwychwstałego Chrystusa. Może mieć dwie formy: jedna to forma procesji rezurekcyjnej bezpośrednio po wigilii paschalnej w nocy, a druga to specjalna msza święta w poranek wielkanocny. W Polsce praktykowane są obie formy i właściwie ta poranna procesja jest domeną tradycji polskiej. - wyjaśnia ks. Adamski.



Najwcześniejsze wzmianki o mszy rezurekcyjnej pochodzą z XII wieku.