Rosja przerzuca bojowy sprzęt z Białorusi - ustalenia brytyjskiego wywiadu

źródło: https://pixabay.com/pl/4771920/tprzem/CC0 - domena publiczna

Rosjanie nadal przerzucają sprzęt bojowy z Białorusi na wschodnią Ukrainę - informuje brytyjski wywiad. Transporty są kierowane między innymi w okolice Charkowa i Siewierodoniecka.

W raporcie wywiadowczym opublikowanym przez brytyjskie Ministerstwo Obrony czytamy też, że rosyjska artyleria nadal atakuje pozycje ukraińskie na wschodzie kraju. Zdaniem Brytyjczyków, to część przygotowań do rosyjskiej ofensywy w tej części Ukrainy.



Brytyjczycy ostrzegają również, że nie zmienił się ostateczny cel rosyjskiej operacji, mimo iż wojska rosyjskie koncentrują się obecnie na wschodniej Ukrainie. Rosja - według brytyjskiego wywiadu - nadal chce zmusić Ukrainę do porzucenia euroatlantyckich aspiracji i zapewnić sobie dominację w regionie.