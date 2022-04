Rosjanie nie zgadzają się na zawieszenie broni. Ewakuacja cywilów niemożliwa

Korytarz humanitarny źródło: https://twitter.com/ng_ukraine

Na Ukrainie nie będą w niedzielę utworzone korytarze humanitarne. Informację przekazała w mediach społecznościowych wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk.

"Do dzisiejszego ranka nie byliśmy w stanie uzgodnić z okupantami zawieszenia broni na drogach ewakuacyjnych. Dlatego niestety dzisiaj nie otwieramy korytarzy humanitarnych" - napisała w serwisie Telegram. Wicepremier Wereszczuk zaapelowała jednocześnie o otwarcie korytarzy do ewakuacji ludności cywilnej, zwłaszcza kobiet i dzieci z Mariupola.



Wskazała, że potrzebne jest też utworzenie specjalnego korytarza do ewakuacji rannych żołnierzy z tego miasta. W sobotę z okupowanych przez wojska rosyjskie miast Ukraińcy ewakuowali prawie 1,5 tysiąca osób.