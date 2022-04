Wspólne świętowanie: modlitwy, przysmaki, prezenty od zajączka [ZDJĘCIA]

Dla Doroty Kalinowskiej ze szczecińskiego Krzekowa są to niezwykłe święta wielkanocne; przy jednym stole spotkały się dwa wyznania - katolickie i prawosławne oraz dwie tradycje: polska i ukraińska.

Święta spędza tu pani Irina z Tarnopola oraz szóstka jej dzieci. W pierwszy dzień świąt na stole gościły potrawy polskie i ukraińskie. Nie zabrakło modlitwy w dwóch językach.- Po niej dzieliliśmy się jajkiem, czyli to, co robimy w Polsce. Potem zasiedliśmy do śniadania polsko-ukraińskiego; sałatka jarzynowa, babka... Ze strony ukraińskiej była niespodzianka przygotowana przez panią Irinę... - relacjonowała p. Dorota.Dla najmłodszych zostały zorganizowane zabawy wielkanocne.- To spontaniczne malowanie dodatkowych jajek. Dzieci mogły też poszukać w ogrodzie, czy zajączek czegoś nie zostawił i schował w miejsca, że naprawdę trzeba było się nieźle natrudzić, by je znaleźć... - dodała.Już jutro lany poniedziałek, czyli śmigus-dyngus. Ten zwyczaj wiąże się z celebracją i wyrażeniem radości po odejściu zimy i nastaniu wiosny. Tradycja polega na oblewaniu się wodą.