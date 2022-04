Żołnierze Wyklęci będą mieli swój pomnik w Stargardzie

Kilka lat temu powstało Rondo Żołnierzy Wyklętych u zbiegu ulic Spokojnej i Kościuszki. Na tym rondzie ma stanąć obelisk. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Pomnik upamiętniający Żołnierzy Wyklętych ustawiony zostanie w Stargardzie nieopodal Parku Batorego.

Uchwała podjęta przez Radę Miejską z inicjatywy klubu radnych PiS otworzyła formalną drogę realizacji projektu, zgłoszonego wcześniej przez Stowarzyszenie Polski Klub Patriotyczny.



Inicjatorzy budowy pomnika swoje pierwsze starania podjęli w połowie ubiegłego roku. Krzysztof Kozłowski, przewodniczący klubu radnych PiS w stargardzkiej Radzie Miejskiej podkreśla, że lokalizację wybrano nieprzypadkowo.



- Kilka lat temu powstało Rondo Żołnierzy Wyklętych u zbiegu ulic Spokojnej i Kościuszki. Na tym rondzie ma stanąć obelisk. Pierwsza, najważniejsza sprawa to uchwała Rady Miejskiej, która wyraziła zgodę na lokalizację tego pomnika - powiedział.



Szef klubu radnych PiS przyznaje, że starania o formalną zgodę na ustawienie pomnika trwały już od kilku miesięcy.



- Było wiele osób, które chciały przekładać tę uchwałę; że to nie ten czas, że to czas wojny... Ale my stwierdziliśmy, ze to czas najwyższy, żeby sprawa się rozstrzygnęła. Miasto współpracuje z IPN, który będzie finansował ten pomnik. Co do wizualizacji: gotowe są już dwa projekty - dodał radny Kozłowski.



Zgodnie z przyjętym projektem, nieruchomość w sąsiedztwie ronda Żołnierzy Wyklętych przekaże miasto, a koszt wzniesienia pomnika pokryje szczeciński Oddział IPN.



O utrzymanie obelisku zadbają lokalne środowiska patriotyczne.