Triduum paschalne - tłumy w kościołach

Kościoły w Polsce pękają w szwach podczas tegorocznego Triduum Paschalnego. Potwierdzają to internauci publikując posty oraz zdjęcia przepełnionych świątyń w całym kraju.

Tłumy wiernych podczas nabożeństw związanymi ze świętami Wielkanocnymi są widoczne również w szczecińskich kościołach, co potwierdza ksiądz Tomasz Kancelarczyk z parafii Świętej Rodziny.- Jest dużo ludzi, szczególnie było to widać w sobotę w Wigilię Paschalną, najważniejszej liturgii w ciągu roku, ale też i w niedzielnych eucharystiach - powiedział ks. Kancelarczyk.Wojna na Ukrainie ma również wpływ na zacieśnienie relacji z Panem Bogiem - dodaje ksiądz Kancelarczyk.- To, co dzieje się na Ukrainie jest powodem naszego zastanowienia się nad życiem. Przychodząc do kościoła chcemy tego życia dla siebie, a także dla Ukrainy. Chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy byli dziś na eucharystiach, bo byli nie tylko dla siebie, ale także dla Ukrainy, aby w jej intencji się modlić - dodał.Wielkanoc to najważniejsze święto w kalendarzu liturgicznym dla chrześcijan. Obchodzone jest na pamiątkę męki, śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.