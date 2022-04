Więcej ludzi w kościołach. "Potrzebujemy umocnienia i stabilizacji, którą na pewno daje Bóg"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Zwiększoną liczbę wiernych zauważają duchowni w trakcie tegorocznych Świąt Wielkanocnych w szczecińskich kościołach. W internecie pojawiają się posty oraz zdjęcia przepełnionych świątyń.

Dlaczego w tym roku jest ich znacznie więcej w trakcie mszy świętych?



- Jest dużo więcej ludzi w kościele w czasie Triduum Paschalnego. Skończył się okres pandemii, ale myślę, że to, co się dzieje w świecie. Są trudne, niepewne czasy, jest dużo lęku i myślę, że wszyscy potrzebujemy umocnienia i stabilizacji, którą na pewno daje Bóg - wyjaśnia ksiądz Andrzej Buczma, z parafii pod wezwaniem Matki Jasnogórskiej w Szczecinie.



Dziś Poniedziałek Wielkanocny - to również pierwszy dzień Oktawy Wielkiej Nocy. Jeszcze przez 8 dni po Wielkanocy Kościół Katolicki celebruje cud zmartwychwstania. Świętowanie Oktawy kończy się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.