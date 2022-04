Papież do młodzieży: Z odwagą wpatrujcie się w twarz Jezusa

Papież Franciszek. Fot. www.wikipedia.org / Casa Rosada

Papież powiedział włoskiej młodzieży, która przybyła z pielgrzymką do Rzymu, by z odwagą wpatrywała się w twarz Jezusa.

Franciszek spotkał się z młodymi ludźmi z całych Włoch na placu św. Piotra. Jak się szacuje, w spotkaniu z papieżem, połączonym z koncertem, udział wzięło 80 tysięcy osób. Hasłem pielgrzymki zorganizowanej przez włoski episkopat są słowa Jezusa do Apostoła Piotra: „Pójdź za Mną”.



Franciszek powiedział, że nad naszymi czasami zawisły gęste chmury. - Europa przeżywa straszną wojnę, a w wielu regionach świata niesprawiedliwość i przemoc niosą śmierć i zniszczenie.



Papież wskazał, że pokój buduje się również prozaicznymi czynami. Zaapelował do młodych ludzi, by nie bali się okazywać swoich emocji, wrażliwości na cierpienie i oburzenia na niesprawiedliwość. Zachęcił młodzież, by wpatrywała się z odwagą w Chrystusa. W koncercie wziął udział Blanco, 19-letni zwycięzca tegorocznego festiwalu piosenki w San Remo.