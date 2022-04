Punkt recepcyjny zmienia swoją lokalizację - do tej pory działał w hali OSiR. źródło: http://www.goleniow.pl/component/k2/item/7692-punkt-recepcyjny-dla-uchod%C5%BAc%C3%B3w-przeniesiony-do-urz%C4%99du-gminy-i-miasta

Punkt recepcyjny zmienia swoją lokalizację - do tej pory działał w hali OSiR; dziś przenosi się do Urzędu Gminy.

Będzie czynny od poniedziałku do piątki w godz. 7:30 - 15:30.



Rodziny, które nocowały w hali zostały przeniesione do docelowych lokali. W Goleniowie do tej pory zarejestrowało się ponad 2 tysiące uchodźców z Ukrainy.