Zostało po świętach? W Jadłodzielni przyjmą

Jeśli zostało po świętach, to podzielcie się - chodzi oczywiście o sernik, żurek, jaja czy kiełbasę białą z wielkanocnych, często uginających się od jedzenia stołów.

O to, by nie marnować jedzenia apeluje Stowarzyszenie Jadłodzielnia Szczecin. Po prostu zapakujcie jedzenie, opiszcie kiedy je przygotowaliście i przynieście do lokalu Jadłodzielni przy ul. Żółkiewskiego 4.- Zapraszamy do dzielenia się, przynoszenia tego jedzenia, którego nie jesteście państwo w stanie zagospodarować w domu. Podzielcie się, nie marnujcie, nie wyrzucajcie. "Dziel się i częstuj" - taka jest domena - mówi prezes Stowarzyszenia, Elżbieta Abramowicz.Punkt będzie otwarty we wtorek w godzinach 8-18.Ponadto w Szczecinie jest osiem szafek Jadłodzielni z których każdy może skorzystać - zarówno przynieść jedzenie jak i poczęstować się nim. Dostępne są przez cala dobę.