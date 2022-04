Kadłubowski komentuje współpracę Hołowni z Krzystkiem

To nie była niespodzianka, a dobre wiadomości dla opozycji. Szczeciński radny Koalicji Obywatelskiej komentuje współpracę Ruchu Szymona Hołowni z Prezydentem Szczecina. Łukasz Kadłubowski w "Rozmowach pod Krawatem" zapewniał, że nie obawia się o dalszą współpracę jego klubu z Piotrem Krzystkiem. Dodał, że to dobre posunięcie przed wyborami.

- Przyjaźń i alians polityczny postępował już od dłuższego czasu. Dla mnie to nie było zaskoczenie. Cieszę się, bo uważam, że opozycja ogólnie przyjęta powinna się jednoczyć i mam nadzieję, że to będzie jeden z kroków do zjednoczenia samorządów pod tym, albo pod innym szyldem. Wspólna lista opozycji jest słusznym kierunkiem - mówi Kadłubowski.Partyjni koledzy Kadłubowskiego jednak byli zaskoczeni tym posunięciem - Łukasz Tyszler mówił na naszej antenie, że jest zdziwiony współpracą na linii Krzystek - Hołownia. Wybory samorządowe i parlamentarne planowane są w tym samym terminie, czyli jesienią 2023 roku.