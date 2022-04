Czy to kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Szczecina? Miejski radny zdradził w "Rozmowach pod krawatem", że rozważa taką możliwość.

To Łukasz Kadłubowski z Koalicji Obywatelskiej, który - dopytywany przez red. Andrzeja Kutysa - powiedział, że być może będzie ubiegał się o to stanowisko.- Bardzo by mi było miło. Nie wykluczam takiej możliwości - stwierdził Kadłubowski.Wybory samorządowe odbędą się jesienią przyszłego roku.