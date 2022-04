Będzie więcej strażaków w regionie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

22 strażaków złożyło we wtorek przysięgę przed sztandarem Państwowej Straży Pożarnej. Uroczystość odbyła się po raz pierwszy w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Jednym ze strażaków, który złożył ślubowanie był Rafał Kowalski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie.



- Od dawna interesuję się pożarnictwem. Od sześciu lat działam w Ochotniczej Straży Pożarnej. To moja pasja. Najważniejsza jest chęć pomocy innym - powiedział Rafał Kowalski.



Stanowicie fundament polskiego państwa - mówił Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



- Jak obserwowałem, gdy śpiewaliśmy hymn, patrzyliście przed siebie, ale patrzyliście również w górę na polskie godło. To bardzo dobrze, bo ta służba jest narodowi i ojczyźnie - dodał Bogucki.



Ochotnicze Straże Pożarne z naszego regionu otrzymały pieniądze na zakup 18 pojazdów ratowniczo-gaśniczych - podkreślił poseł Prawa i Sprawiedliwości, Artur Szałabawka.



- To kolejne 18 samochodów. To wy, druhny i druhowie, najlepiej w terenie widzicie, jak te czasy się zmieniają, jak wielki szacunek dla waszej ciężkiej pracy jest pokrywany dobrym sprzętem - zaznaczył Szałabawka.



W sumie strażacy dostali dziś promesy na 13 milionów złotych, które zostaną przeznaczone na nowy sprzęt. Wręczono też decyzje o przyznaniu świadczenia ratowniczego z tytułu wysługi lat dla strażaków z OSP.