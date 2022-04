79. rocznica powstanie w Getcie Warszawskim

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin] Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

Walczyli o godność i honor - 79. lat temu - 19 kwietnia 1943 roku - w warszawskim getcie wybuchło powstanie kierowane przez żydowskie podziemne formacje zbrojne. Było odpowiedzią na rozpoczęcie przez Niemców akcji ostatecznej likwidacji getta, podjętej w ramach realizowanego przez nich planu zagłady europejskich Żydów.

Co roku nie tylko w Warszawie, ale w wielu miastach w Polsce upamiętniony jest ten dzień. W Szczecinie składane są kwiaty i znicze w miejscu dawnego cmentarza żydowskiego przy ulicy Gorkiego. Tam przy symbolicznym pomniku składającym się z macew szczeciński oddział Towarzystwa Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce i Gmina Żydowska zapala znicze.



Nie wolno nam zapomnieć o tych bohaterach mówiła przed pomnikiem przewodnicząca szczecińskiego TSKŻ-tu, Róża Król.



- Musimy pamiętać o tych rocznicach, musimy je przypominać, bo w świetle tego co się dzieje za naszą wschodnią granicą, wiadomo czym grozi wojna - zagładą całego narodu. Tak prawie został zgładzony naród żydowski w trakcie drugiej wojny i wygląda, że polityka Putina idzie w tym kierunku - mówi Król.



Oni walczyli o godność i honor mówi, Mikołaj Rozen ze szczecińskiej Gminy Żydowskiej.



- Uosabiała ich wolę życia, mimo że mieli świadomość, że nie są w stanie tej potęgi zwalczyć, stanęli do walki, to upamiętnia ich - mówi Rozen.



TSKŻ w Szczecinie zaprasza na 16.30 do swojej siedziby na Niemcewicza na okolicznościowe spotkanie.