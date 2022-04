Coraz więcej obywateli Ukrainy podejmuje prace w Polsce [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Dzięki ustawie o pomocy Ukraińcom, która daje obywatelom tego kraju swobody dostęp do polskiego rynku pracy zatrudnienie znalazło już prawie 70 tysięcy uchodźców.

Obecnie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie są zarejestrowane 74 osoby - mówi Beata Malitowska-Żyża, pośrednik pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie.



- Widzimy zainteresowanie rejestracją w Urzędzie Pracy, z każdym dniem jest coraz więcej osób zarejestrowanych. Przeważnie są to osoby w wyższym wykształceniem, jak również średnim. Przeważnie są to kobiety powyżej 30 roku życia. Zgłaszają się nie tylko osoby które chcą się zarejestrować w PUP, ale także osoby, które poszukują zatrudnienia. Szukają każdej pracy, wiedzą, że barierą jest język, nie patrzą na kwalifikacje, szukają jakiejkolwiek pracy - mówi Malitowska-Żyża.



Minimum 50 obywateli Ukrainy dziennie zgłasza się również do centrum Pomocy "Szczecin Ukrainie" przy ul. Marii Skłodowskiej Curie, gdzie czekają na nich oferty pracy.



- Przyjechaliśmy z Ukrainy z Krzywego Rogu, piątek marca przekroczyliśmy granicę. Tak, szukamy pracy, zwróciliśmy się z pomocą do miasta i od razu dowiedzieliśmy się, że jest obowiązkowa znajomość języka polskiego na poziomie A1 i A2. Dla osób nieznających języka proponują sprzątanie mieszkań, sklepów oraz pomoc na kuchni - mówi Ukrainka.



Najwięcej obywateli Ukrainy podjęło pracę w województwie mazowieckim, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Prawie połowa Ukraińców wykonuje prace proste. 8,5 procent stanowią pracownicy biurowi, a 4 procent specjaliści. Około 14 procent to robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, a ponad 10 procent osób to pracownicy usług i sprzedawcy.