Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Świnoujski punkt zbiórki darów dla uchodźców z Ukrainy został przeniesiony. Teraz ubrania, środki higieniczne i żywność, na potrzebujących czekają na targowisku miejskim.

Punkt w świnoujskim Domu Kultury zakończył swoją działalność. Obywatele Ukrainy obecnie pomocy mogą szukać w sklepie dla uchodźców, który działa na świnoujskim targowisku miejskim przy ul. Kołłątaja.



- Przychodzi dużo ludzi. Ukraińcy wybierają, co im potrzeba. Są tu ubrania i rzeczy dla dzieci oraz dorosłych, kurtki płaszcze, na prawdę wszystko - mówi jedna z wolontariuszek.



- Przyjechaliśmy bez niczego. Nic ze sobą nie zabraliśmy. Mamy tylko te rzeczy, które mieliśmy na sobie - wyznaje jedna z uchodźczyń.



Stoisko z ubraniami jest czynne od godziny 10 do 15, od poniedziałku do soboty włącznie. Obok funkcjonuje punkt wydawania żywności, który działa w środy, w godz. 16-18.