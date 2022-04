50 złotych za adopcję psa w Kołobrzegu

Fot. pixabay.com / Fran__ (CC0 domena publiczna)

W jaki sposób zachęcić do adopcji bezdomnych zwierząt? Na to pytanie starają się odpowiedzieć władze Kołobrzegu, które chcą zmotywować mieszkańców do przyjmowania psów z miejscowego schroniska.

Urząd Miasta w Kołobrzegu zachęca do adopcji psów z miejscowego schroniska. Władze miasta zawarły porozumienie ze schroniskiem "Reks", dzięki któremu magistrat chce mocniej promować psie adopcje.



O szczegółach akcji mówi Paulina Żupaniec z Urzędu Miasta w Kołobrzegu.



- Porozumienie polega na tym, że każdy, kto zaadoptuje bezdomnego psa z terenu Miasta Kołobrzeg, przy adopcji otrzyma voucher w wysokości 50 złotych, który będzie mógł zrealizować w sklepie zoologicznym na zakupy dla swojego pupila - dodaje Żupaniec



W Kołobrzeskim schronisku przebywa około 130 psów. Miesięcznie dochodzi zaledwie do kilku adopcji. Na początek miasto przygotowało dla przyszłych właścicieli czworonogów 100 voucherów o wartości 50 złotych.