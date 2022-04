Doprowadzili gminę do bankructwa, zostali skazani na 7 lat więzienia

Ostrowice. Fot. Dawid Siwek [Radio Szczecin/Archiwum]

Na karę łączną 7 lat pozbawienia wolności, Sąd Okręgowy w Koszalinie, skazał byłego wójta i byłą skarbniczkę - zlikwidowanej w 2019 roku - gminy Ostrowice.

Wacław M. i Krystyna K. w latach 2008 - 2016 zadłużyli, nieistniejącą już gminę, na łączną kwotę 52 milionów złotych. Zadłużenie przejął Skarb Państwa.



Były wójt nie przyznał się do winy, a na naszej antenie w 2013 roku mówił, że to przez duże inwestycje gmina popadła w długi.



- Duże programy inwestycyjne spowodowały, że trzeba było sfinansować udział własny, stąd ten nasz rekord w zadłużeniu. Sytuacja finansowa gminy nie jest rewelacyjna - podkreślał wówczas Wacław M.



Teren gminy Ostrowice został podzielony między gminy: Złocieniec i Drawsko Pomorskie.



Tak, w 2015 roku, o losach gminy wypowiadała się jedna z jej mieszkanek:



- Czarno to widzę, wydaje mi się, że nam już nikt nie pomoże. Wszystko jest robione za późno, a długi się ciągną - mówiła.



Gmina Ostrowice przed likwidacją liczyła ok. 2,5 tys. mieszkańców. Wyrok koszalińskiego Sądu Okręgowego jest nieprawomocny.