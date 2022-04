Prom znowu przepłynął Odrę w Gozdowicach

Prom w Gozdowicach. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Po dwóch lata przerwy związanej z pandemią, z przystani w Gozdowicach, ponownie wypłynął prom rzeczny o nazwie "Bez Granic".

Statek przewożący co godzinę samochody osobowe, pieszych oraz rowerzystów łączy przez Odrę, Gozdowice i niemieckie Güstebieser Loose.



Rzeczne przejście graniczne skraca drogę z Polski do Niemiec. Przez ostatnie dwa lata kierowcy byli zmuszeni jeździć do naszych zachodnich sąsiadów przez przejścia w Osinowie Dolnym lub Kostrzynie - podkreśla Andrzej Salwa, burmistrz Mieszkowic.



- Pomiędzy tymi miejscowościami jest około 60 kilometrów odległości. Teraz można turystycznie, przeprawiać się i wracać do Polski, rowerem, pieszo, czy samochodem. Prom pomieści 6 samochodów i około 20 osób - mówił Salwa.



Prom jest finansowany z budżetu gminy Mieszkowice. Kursować będzie do końca października.