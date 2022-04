Nowy festiwal w Kołobrzegu. Wystąpią polscy i zagraniczni raperzy

Sunrise Festival 2016 w Kołobrzegu. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Czołówka polskiej sceny hip-hopowej, a także gwiazdy zagraniczne wystąpią tego lata w Kołobrzegu. Wszystko w ramach festiwalu, który ma być największą polską imprezą dla fanów tego gatunku muzyki.

Sun Festival to nowa propozycja Kołobrzegu dla fanów hip hopu. Nazwa nieprzypadkowo nawiązuje do festiwalu "Sunrise". To właśnie jego organizatorzy planują, w ostatni weekend lipca, odejść na chwilę od muzyki elektronicznej i zaprosić fanów hip hopu na kołobrzeskie lotnisko w Podczelu.



Krzysztof Bartyzel, pomysłodawca festiwalu mówi, że fani rapu mogą spodziewać się imprezy zorganizowanej na podobną skalę, jak Sunrise Festival.



- Cały ten anturaż, który jest zbudowany na Sunrise Festival, z zapleczami, z tymi potężnymi scenami i wszystkim, czego nauczyliśmy się robić przez ostatnie 15 lat. To zostanie rozbudowane i powstanie największy hip-hopowy fetiwal w ostatniej dekadzie - dodaje Bartyzel.



Na liście gwiazd polskiej sceny, które wystąpią w Kołobrzegu, są m.in. Sokół, Pezet, Tede, Taco Hemingway, Malik Montana, Sobel, czy Smolasty. Pierwszym zapowiedzianym artystą zagranicznym jest amerykański raper The Game.