Kapitol Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie. Pełni funkcję siedziby Kongresu Stanów Zjednoczonych - amerykańskiego parlamentu. Fot. wikipedia.org

Czy Stany Zjednoczone uzbroją Europę, w tym Polskę, przed agresją ze strony Rosji? O tym dyskutowali goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Amerykański Senat zadecydował o reaktywowaniu ustawy Lend-Lease, dzięki której w czasie II wojny światowej Amerykanie zaopatrywali w broń, paliwo i żywność wojska alianckie.



- Reaktywowanie ustawy daje nadzieję, na szybsze zakończenie wojny na Ukrainie - podkreśla dr Adam Buława, historyk wojskowości, z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. - Zakończenie wojny, a również zmniejszenie potencjału rosyjskiego w tym rejonie do stanu z 2021 roku. Armia ukraińska też się zmieniła, też okrzepła, została wyposażona w najnowsze rodzaje zbrojenia.



- Polska w razie agresji zostanie uzbrojona przez USA, ponieważ odgrywa kluczową rolę, jeżeli o wschodnią flankę NATO - dodaje dr Romuald Szeremietiew, były wiceminister obrony narodowej, ekspert do spraw obronności. - Od tego, jak ona będzie silna, zależy w jakiej pozycji będą Stany Zjednoczone jako gwarant ładu międzynarodowego w naszym regionie. Współpraca, również wspomagana przez tą ustawę, na pewno będzie się rozwijała.



Do tej pory koszt uzbrojenia wojsk ukraińskich wyniósł około pięciu miliardów dolarów, z czego połowę kwoty dały Stany Zjednoczone.