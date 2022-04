Jacyna-Witt: Marszałek Grodzki powinien zrzec się immunitetu

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Radna Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Jacyna-Witt wyliczała przypadki, w których lokalni działacze Platformy Obywatelskiej są konfrontowani z wymiarem sprawiedliwości i śledczymi.

To między innymi przeszukania w domach urzędników blisko związanych z marszałkiem województwa w nowym śledztwie o korupcję czy afera melioracyjna z senatorem Gawłowskim na ławie oskarżonych.



To także sprawa Tomasza Grodzkiego, który według prokuratury miał przyjmować łapówki od pacjentów - mówiła w "Rozmowach pod Krawatem" Jacyna-Witt. - Powinien zrzec się tego immunitetu i oddać się w ręce sądu, który w tej chwili, jak uważają politycy Platformy Obywatelskiej, jest bardzo obiektywny. Te sądy właśnie powinny ocenić sytuację pana marszałka. To kpienie z wymiaru prawa, dlatego że każdy obywatel w takiej sytuacji byłby już targany po policjach, prokuraturach i sądach.



Jacyna-Witt zwracała też uwagę, że komisja rewizyjna zachodniopomorskiego sejmiku zajmuje się sprawą uginających się stropów na budowie nowoczesnego biurowca dla urzędu marszałkowskiego.