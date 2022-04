"Zwiększyć budżet na mieszkania i budować tanie lokale na wynajem" [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Szczecińscy politycy Lewicy Razem z autorskim pomysłem na budowę mieszkań komunalnych.

Proponują, by więcej pieniędzy z podatków, które wpływają do kasy miasta, przeznaczyć na budowę mieszkań i zwiększyć próg dochodowy rodzin ubiegających się o własne "M" z zasobu miasta Szczecin.



Sytuacja mieszkaniowa nie jest łatwa - podkreślali politycy. Przez rosnące koszty kredytów wielu osób nie stać na kupno własnego - zaznaczał Adam Kościelniak z Lewicy Razem.



- Dlatego, że zasób komunalny to nie musi być zasób w którym mieszkają ludzie niezamożni, których nie stać na inny lokal. On wypełnia pewną lukę. Zwiększyć budżet na mieszkania, budować tanie lokale na wynajem, nie tylko komunalne. Tak, jak we Włocławku, wyższym progiem dochodowym jest 4100 zł, dla wielu osób akceptowalnym. Ostatnio burmistrz wybudował tam 288 mieszkań - mówił Kościelniak.



Aby ubiegać się o mieszkanie komunalne w Szczecinie, próg dochodowy na jedną osobę nie może przekroczyć 2 000 zł.