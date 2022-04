Fot. Komenda Miejska Policji w Szczecinie Fot. Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Nie chciał rzucać się w oczy, zamiast tego sam się podłożył policjantom.

To 37-letni kierowca, który próbował uniknąć spotkania z patrolem i na jego widok gwałtownie zawrócił, wypadł z drogi i zjechał ze skarpy. Do zdarzenia doszło w Szczecinie.



Jak się okazało mężczyzna miał powody, aby obawiać się zainteresowania policjantów. To prawie promil alkoholu we krwi i brak prawa jazdy, które stracił w ubiegłym roku. Wtedy policjanci zatrzymali mu uprawnienia również z powodu jazdy na podwójnym gazie.



37-latek odpowie teraz przed sądem.