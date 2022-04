Niemcy utrudniają budowę terminalu kontenerowego w Świnoujściu

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Niemieccy eurodeputowani chcą ekspertyzy oddziaływania na środowisko planowanej przez Polskę budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu.

Polski polityk Przemysław Słowik z Partii Zieloni twierdzi, że budowa terminalu spowoduje ingerencję w Bałtyk i tereny lęgowe ptaków. Często w takich wypadkach mamy sygnały o sponsorowaniu organizacji ekologicznych przez Rosję - komentuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński.



Berlińska gazeta "Tageszeitung" pisze, że europosłowie Zielonych i niemieckiej Lewicy zlecili ekspertyzę, która ma oceniać oddziaływanie planowanego terminalu głębokowodnego w Świnoujściu na środowisko.



Poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński uważa, że stronie niemieckiej zależny na tym, aby w Polsce było ekologicznie, a Polacy kupowali produkty niemieckich fabryk i tam pracowali.



- Konkurencja międzynarodowa istnieje i wszelkie opóźnienia i zahamowania rozmaitych inwestycji w Polsce, również leżą w interesie np. Niemiec czy Francji - mówi Dobrzyński.



Wiceprzewodniczący polskiej Partii Zieloni Przemysław Słowik twierdzi, że nie mamy żadnych informacji na temat oddziaływania inwestycji na środowisko.



- Jeżeli chodzi o oddziaływanie, to mówimy tutaj o ogromnej strefie 33 kilometrów i wpływu jaki to może mieć na rozwój organizmów wodnych i lądowych. Mamy tam dużą strefę lęgową - mówi Słowik.



Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, który wybiera inwestora, nie komentuje tych rewelacji.



W tym roku mamy poznać firmę, która wybuduje głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu. To inwestycja warta 3,5 miliarda złotych.



Niemcy obawiają się, że terminal zwiększy ruch statków i wystraszy morświny mieszkające koło Rugii.