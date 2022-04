Uczeń przyniósł granat, szkoła ewakuowana

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

To mogło skończyć się tragedią. Uczeń przyniósł granat do szkoły. Placówka została ewakuowana.

- Do zdarzenia doszło w podstawówce w Małkocinie w powiecie stargardzkim - mówi Krzysztof Wojsznarowicz z policji w Stargardzie. - O godzinie 10 otrzymaliśmy informacje, że jeden z uczniów do szkoły w plecaku prawdopodobnie przyniósł granat. Na miejscu została zarządzona ewakuacja budynku. Policjanci zabezpieczają to miejsce i oczekują na przyjazd saperów. Muszą sprawdzić, czy to jest jakiś granat, czy jakaś replika.



Saperzy ocenią czy znalezisko może być niebezpieczne i zdecydują o tym, jak potoczy się ewentualna akcja rozbrojenia granatu.