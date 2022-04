17 tys. wniosków na 500+ od Ukraińców w regionie

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

W maju tego roku ruszą pierwsze wypłaty dla uchodźców z Ukrainy, którzy złożyli wniosek o świadczenie "Rodzina 500 plus".

W Zachodniopomorskiem do tej pory Ukraińcy złożyli ponad 17 tysięcy wniosków. W całym kraju ZUS przyjął już około 318 tys. wniosków o świadczenie 500+ od uchodźców z Ukrainy.



Dzięki specustawie otrzymali oni dostęp do wsparcia z ZUS. Mogą ubiegać się o świadczenia 500+, Dobry start, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i dofinansowanie pobytu w żłobku przez okres zamieszkania lub pobytu z dziećmi w Polsce.



Złożone wnioski dotyczą obecnego okresu świadczeniowego, który obowiązuje do końca maja, jak też następnego, który zacznie się od 1 czerwca i skończy się w maju przyszłego roku.



Wniosek o świadczenie mogą złożyć osoby, które przekroczyły polsko-ukraińską granicę po 23 lutego z powodu wojny, otrzymały numer PESEL UKR, mają konto w banku w Polsce i polski numer telefonu. Do wysłania wniosku np. o 500+ potrzebny jest aktywny profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.