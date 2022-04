Coraz więcej wraków w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Niepoddanie pojazdu zezłomowaniu jest wykroczeniem, a mandat może wnosić nawet 500 zł. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Straż Miejska z roku na rok wydaje coraz więcej dyspozycji usunięcia porzuconych pojazdów. W 2018 roku było ich 100, a w 2021 już 269.

Służby na bieżąco ustalają tożsamość właścicieli, a w wielu przypadkach są zmuszone odholowywać wraki na koszt podatników. Nie tylko statystyki pokazują, że problem jest coraz większy. Widzą to również mieszkańcy.



- Bardzo dużo osób zostawia porzucone samochody. Sprowadzają zza granicy, pojeżdżą trochę i zostawiają. Jak ktoś nie chce odebrać to trzeba ukarać go i zabrać pieniądze. - Sądzę, że szpecą krajobraz i dobrze byłoby, żeby właściciele je odbierali. Oprócz walorów wizualnych: zajmują miejsce, gdzie inny samochód mógłby zaparkować - mówili.



Joanna Wojtach ze Straży Miejskiej przypomina, że są legalne i dużo mniej problematyczne sposoby na pozbycie się niechcianego pojazdu. Wystarczy auto wyrejestrować i oddać w

ręce stacji, która je zezłomuje.



- W pierwszej kolejności, to na właścicielu tego pojazdu ciąży obowiązek odholowania. Ten pojazd nie może zalegać na ulicy. Musi być oddany do stacji demontażu. Niestety, tak się nie dzieje - przyznała Joanna Wojtach.



Niepoddanie pojazdu zezłomowaniu jest wykroczeniem, a mandat może wnosić nawet 500 zł.