Przypominająca szczepionka dla seniorów

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Czwartą, przypominającą szczepionkę przeciwko Covid-19, mogą od środy przyjmować seniorzy. Taką możliwość mają osoby, które ukończyły 80. rok życia.

Zachęca do tego Magda Wiśniewska ze szpitala na Pomorzanach, kierownik byłego szpitala tymczasowego dla pacjentów zakażonych koronawirusem.



- Wszystkim nam wydaje się, że Covidu już nie ma, natomiast to absolutnie nieprawda. On w dalszym ciągu funkcjonuje i możemy mówić, że jest to duże zagrożenie. Szczególnie niebezpieczne dla osób, które mają więcej niż 80 lat. Ponieważ sam starszy wiek jest czynnikiem ryzyka ciężkiego przebiegu Covid-19 - mówi Wiśniewska.



W szpitalu na Pomorzanach punkt szczepień działa w budynku "G" w Przychodni Przyklinicznej. Czynny jest w soboty w godz. 9.00-13.00. Na szczepienie nie trzeba się wcześniej zapisywać. Nie dotyczy to pacjentów, którzy muszą być zaszczepieni preparatem firmy Moderna. Ci muszę się wcześniej umówić.