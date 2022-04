Szczecinek: upamiętnienie ofiar zbrodni sowieckich

W Szczecinku upamiętnione zostaną ofiary zbrodni sowieckich z czasów powojennych. Taką decyzję podjął Instytut Pamięci Narodowej.

Do Urzędu Miejskiego trafiło pismo z prośbą o wskazanie miejsca i propozycji formy upamiętnienia kilkunastu osób, które zostały zamordowane przez żołnierzy Armii Czerwonej już po zakończeniu II wojny światowej. To pokłosie wieloletnich prac badawczych miłośnika historii Dariusza Trawińskiego.Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa w Szczecinie, Krzysztof Męciński podkreślił, że taki pomnik lub tablica powinna stanąć na szczecineckim cmentarzu.- Żeby odbiór emocjonalny był jeszcze większy, to miejsce jest istotne, bo obok mamy kwaterę żołnierzy Armii Czerwonej. Upamiętnienie powinno znaleźć się w tym miejscu, żeby było przeciwwagą do dużego cmentarza wojennego, aby pokazać, z czym wiązała się obecność żołnierzy Armii Czerwonej na tym terenie - powiedział.Ratusz w Szczecinku zapewnił IPN, że do końca czerwca wskaże konkretną lokalizację oraz zaproponuje formę upamiętnienia ofiar czerwonoarmistów. - Urząd chce też przygotować specjalną ścieżkę edukacyjną - mówił wiceburmistrz Szczecinka, Maciej Makselon.- Jesteśmy już "po słowie" z dyrektorem Muzeum Regionalnego na temat wykonania ścieżki edukacyjnej po grobach osób, które spoczywają na Cmentarzu Komunalnym. Warto byłoby podejść do tego w sposób kompleksowy, "okrasić to" wykładem, być może wystawą w Muzeum Regionalnym - dodał.To kolejny krok w kierunku upamiętnienia osób, które zginęły z rąk żołnierzy Armii Czerwonej po II wojnie światowej. W ubiegłym roku władze Szczecinka podjęły decyzję, że groby tych osób nie będą podlegały jakimkolwiek opłatom cmentarnym.