Akcja "Prędkość" w Kołobrzegu

źródło: UM Kołobrzeg

Mandaty i punkty karne, wnioski do sądu, odebrane prawo jazdy, ale także pouczenia - to efekt akcji "Prędkość" realizowanej przez kołobrzeską drogówkę. Wystarczył jeden dzień, by mundurowi ukarali kilkudziesięciu kierowców.

40 kierowców, którzy przekroczyli prędkość w terenie zabudowanym zatrzymali policjanci z kołobrzeskiej drogówki. 10 mundurowych wzięło udział w akcji "Prędkość", która miała na celu poprawę bezpieczeństwa na lokalnych drogach.



Policjanci skontrolowali 49 samochodów. 45 kierowców popełniło wykroczenia drogowe, a w 40 przypadkach chodziło właśnie o nadmierną prędkość. Mundurowi nałożyli 41 mandatów, a w trzech przypadkach skierowali wniosek do sądu. Dwóch kierowców zostało pouczonych.



Rekordzista, który przekroczył dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h otrzymał mandat w wysokości 1500 zł i 10 punktów karnych. Stracił też prawo jazdy na najbliższe trzy miesiące.