Kolejny transport darów dla ukraińskich dzieci

Kolejny transport z pomocą dla dzieci na Ukrainie wyruszy ze Szczecina do Równego w najbliższy piątek.

Zorganizowała go Fundacja Małych Stópek. - Staramy się co tydzień zorganizować jeden transport wartości 100 tysięcy złotych - mówi ksiądz Tomasz Kancelarczyk. - Były to transporty tego, co jest przede wszystkim potrzebne dla dzieci. Artykuły spożywcze, kasza, mleko w proszku, artykuły kosmetyczne dla dzieci. Jeden transport zawierał artykuły medyczne dla dzieci oraz materiały opatrunkowe ogólnego stosowania.



Pomoc udaje się zorganizować, dzięki wsparciu ofiarodawców. - Fundacja Małych Stópek od lat ma zasadę, że nie korzysta z funduszy zewnętrznych, państwowych, dotacji, grantów. Są to drobni darczyńcy, którzy składają się na tą wielką ilość rzeczy, którą przekazujemy - tłumaczy ks. Kancelarczyk.



Na Ukrainę pojechało już 5 transportów z pomocą dla małych dzieci, które zorganizowała Fundacja Małych Stópek.