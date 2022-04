Kolejny krok w stronę terminala w Świnoujściu

Na początku maja poznamy ostateczne oferty firm, które są zainteresowane budową głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu.

Zarząd Portu informuje, że wstępne zainteresowanie wyraziły trzy firmy. - Po wpłynięciu ofert komisja przetargowa zapozna się z nimi i wybierze najkorzystniejszą - mówi Monika Woźniak Lewandowska z Zarządu Portu. - Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to do końca roku powinniśmy poznać inwestora i umowa powinna być podpisana. Jeżeli nie będzie zakłóceń, to na przestrzeni lat 2025-2026 terminal powinien zacząć działać.Wartość inwestycji waha się od 3,5 do 5 miliardów złotych.