Przez lata odżegnywali się od polityki, podpisali umowę z Hołownią. Jak to tłumaczą?

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Mariusz Bagiński, radny z Koalicji Samorządowej. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nie wstąpili do partii Szymona Hołowni, a "podpisali porozumienie w sprawie umacniania samorządu" - tłumaczył w "Rozmowach pod Krawatem" radny Mariusz Bagiński z Koalicji Samorządowej, bliski współpracownik prezydenta Szczecina Piotra Krzystka.

Przez lata - jeszcze jako Bezpartyjni - od polityki się odżegnywali. Po tym, jak podpisali umowę z Szymonem Hołownią, jak twierdzi Bagiński, to że "stoją z politykami, nie oznacza, że nimi są".



- Tu na dole my wiemy, co nam potrzeba i jak nam potrzeba, natomiast nasz głos jest niesłyszalny w Warszawie. Nie ma lub jest mała reprezentacja ludzi, którym na sercu leży samorząd - powiedział Bagiński.



- Może wy po prostu cały czas kłamaliście, że nie jesteście politykami, a tak naprawdę byliście? - dopytywał prowadzący Kamil Nieradka.



- Czy ja wyglądam na polityka? - odpowiadał pytaniem Bagiński.



Pytaliśmy Mariusza Bagińskiego o ewentualne plany Piotra Krzystka - czy będzie kandydował do parlamentu w przyszłorocznych wyborach? Radny stwierdził, że nie zna takich planów prezydenta Szczecina i na odpowiedź jest jeszcze za wcześnie.