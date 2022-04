W całym województwie brakuje rodzin zastępczych

Fot. pixabay.com / Pexels (CC0 domena publiczna)

W województwie zachodniopomorskim brakuje rodzin zastępczych.

To jednak problem nie tylko naszego regionu - mówi dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu, Bożena Terefenko. Jak wyjaśnia - PCPR-y pomocy w tym zakresie szukają w całym kraju.



- W tej chwili mamy straszny problem. Poszukujemy miejsc dla rodzeństw w całym kraju. Wysyłamy zapytania m.in. do województw podlaskiego i śląskiego. Do nas również docierają takie wiadomości - ten problem obejmuje całą Polskę - mówi Terefenko.



Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie apelują do osób, które chcą stworzyć rodzinę zastępczą o zgłaszanie się do odpowiednich placówek w całym kraju. Pomoc jest cały czas potrzebna.



Kandydaci na rodziny zastępcze mogą liczyć nie tylko na pomoc w procesie uzyskiwania odpowiednich kwalifikacji, ale także później - przez cały czas sprawowania opieki nad dziećmi.