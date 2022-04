Tak malarz - Paweł Kleszczewski mówił na naszej antenie o swoim nowym cyklu obrazów - Ukraina, który powstaje w związku z napaścią Rosji na ten kraj.

W "Rozmowach pod Krawatem" twórca relacjonował, że powstało już 30 obrazów. Jak dodał - w ten sposób solidaryzuje się z ofiarami wojny.- Nie mogłem spać i przyszedł mi do głowy pierwszy obraz, bez wymyślania jak on ma wyglądać, po prostu miałem wizję. Wstałem w nocy i ten obraz powstał. Wynikało to z tego, że w symboliczny sposób chciałem być obecny z tymi ludźmi. Muszę w jakiś sposób zareagować, pomyślałem, że zrobię to co potrafię - mówi Kleszczewski.Część z obrazów trafiła na aukcję - dochód ze sprzedaży pomaga uchodźcom z Ukrainy.