Tor wodny Szczecin-Świnoujście. Niezbędna była też obrotnica [WIDEO, ZDJĘCIA]

9 maja zostanie uroczyście oddany do użytku - pogłębiony do 12,5 metra - tor wodny ze Świnoujścia do Szczecina.

W ramach tej inwestycji w Szczecinie wybudowano nową obrotnicę dla statków. To miejsce gdzie jednostki są zawracane.- Obrotnica jest to bardzo ważne miejsce na torze wodnym w każdym znaczącym porcie. Jest to miejsce, w którym następuje obrócenie - w sposób bezpieczny - statku do wyjścia z portu, ponieważ wchodząc musi się obrócić, by wyjść z portu - tłumaczy Paweł Szumny, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego.Aby wybudować obrotnicę trzeba było ściąć półwysep Ostrów Grabowski. Tam przed inwestycją znajdowały się ogródki działkowe.- To jedna z siedmiu obrotnic na torze wodnym Szczecin-Świnoujście. Ta jest jedną z większych - dodaje.Gdy tor wodny zostanie otwarty dla statków na nowej obrotnicy będą mogły być zawracane jednostki o długości do 250 metrów. Dziś statek może mieć do 210 metrów długości.